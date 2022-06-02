الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسكشَف صندوق التنمية الصناعية السعودي عن 12 تحديًا حقيقيًا يواجه منشآت وطنية أمام المسجلين في هاكاثون الصناعة، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويُقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 22 وحتى 25 يونيو 2022م.وأعلن الصندوق الصناعي عن فتح باب التسجيل في الهاكاثون يوم 15 مايو وحتى يوم 11 يونيو 2022م؛ لحث الراغبين في المشاركة على إيجاد حلول للتحديات التي شملت 4 مجالات تنوعت ما بين تسويق المنتجات، والتغليف، والتصميم، وصناعة الهوية البصرية، وتواجه منشآت وطنية عاملة في قطاعات: الأغذية، وصناعات الأدوية، والأزياء، والسيراميك.وطرحت 8 منشآت عاملة في مجال صناعة الأغذية، تحديات على مستوى تسويق المنتجات وتغليفها بأساليب إبداعية، لضمان وصولها إلى شرائح أكثر من المستهلكين، وبجودة عالية، بينما تواجه منشأة وطنية عاملة في مجال صناعة السيراميك وحلول البناء تحديًا يتمثل في تطوير تصاميم المنتجات لتواكب المنافسة في السوق بحيث تصبح أكثر عصرية وجاذبية،كما تواجه منشأتان تعملان في مجال صناعة الدواء تحديين، يتمثلان في ابتكار حلول تصميمية لتمكين انتظام المرضى في تناول الأدوية الموصوفة بدقّة، وابتكار تصاميم عبوات للأدوية سهلة الطباعة والتصنيع، بالإضافة إلى تحدٍ آخر يواجه إحدى المنشآت العاملة في مجال صناعة الأزياء الرجالية، يتمثل في ابتكار تصميم إبداعي لعبوات المنتجات وتصنيفها بشكل جذاب وتنافسي.ويستضيف الصندوق الصناعي "هاكاثون الصناعة" برعاية شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، وبنك الرياض، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وتبلغ قيمة الجوائز المرصودة للفائزين في الهاكاثون، 250 ألف ريال موزعة على المراكز الخمس الأولى، حيث يحصل الفائزون بالمركز الأول على 80 ألف ريال، والثاني على 60 ألف ريال، والثالث على 45 ألف ريال، والرابع على 35 ألف ريال، والخامس على 30 ألف ريال، كما يُمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الهاكاثون وشروط التسجيل فيه عبر الموقع الإلكتروني: Hackathon.sidf.gov.sa.// انتهى //10:14ت م0027