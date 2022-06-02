إسلام آباد 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسأبزرت الصحف الباكستانية اليوم اتفاق قيادتي باكستان وتركيا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة، وتوقيع البلدين على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التجارة والاقتصاد والاتصالات والبيئة والإسكان.وأخبرت عن تأكيد باكستان والهند عزمهما على تطبيق اتفاقية مياه حوض نهر السند الموقعة بين البلدين في عام 1960م، والتي تتعلق بتقاسم مياه الأنهار المشتركة بينهما.وسلّطت الضوء على إصدار المحكمة الدستورية العليا في باكستان أوامر لأجهزة الأمن للتحقيق في أعمال الشغب التي وقعت خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة إسلام آباد الأسبوع الماضي لتحديد المسئولية.وتحدثت صحف إسلام آباد عن أزمة الغذاء العالمي جراء فرض بعض الدول حظر تصدير القمح، وسقوط قتلى وجرحى جراء زلزالين ضربا الصين أمس، وقلق السلطات الأمريكية من ارتفاع ظاهرة حوادث إطلاق النار في الأماكن العامة بعدد من الولايات الأمريكية.وأشارت إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من تفش أوسع لجدري القرود بسبب المهرجانات والحفلات خاصة في الدول الأوروبية.// انتهى //10:39ت م0029