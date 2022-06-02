تونس 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد قراراً بإعفاء 57 قاضياً, مبينًا أن الأبحاث أثبت تورطهم في الفساد والتستر على قضايا إرهابية.وأوردت في الشأن المغاربي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المسؤولين في ليبيا لاستئناف المسار الانتخابي الذي توقف في ديسمبر الماضي مؤكداً أنه أصبح اليوم ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى.وأضافت صحف الخميس في سياق متصل إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أنه لا يمكن "السماح بالحديث عن الحرب بين الليبيين مرة أخرى"، في المقابل أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد بطبرق عقيلة صالح أن الحكومة التي يرأسها فتحي باشاغا باشرت مهامها رسمياً من مدينة سرت.وكتبت في الشأن الدولي عن استشهاد فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.// انتهى //10:39ت م0030