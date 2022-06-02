الرباط 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بإعلان المغرب عن برنامج الأنشطة الثقافية التي سيتم تنظيمها على مدار سنة كاملة، انطلاقًا من شهر يونيو الجاري، بمناسبة اختيار الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية لعام 2022.وتناقلت إعلان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية عن استعداد المملكة لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للازمة في أوكرانيا، وذلك خلال استقباله لوزير خارجية روسيا سيرجي لافروف بالرياض.وتطرقت الصحف المغربية إلى تطورات الأوضاع في تونس في ضوء الخطط الإصلاحية المزمع تنفيذها، كما تناقلت خبر تنصيب حكومة جديدة في أستراليا مكونة من 23 وزيرًا.// انتهى //10:40ت م0031