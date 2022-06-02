رام الله 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن التصعيد الذي تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تهجير واغتيال وإطلاق النار على المدنيين بشكل يومي يشكّل كارثة.وسلطت الضوء على مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي الانتهاكات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم, مشيرةً إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين في مخيم العروب، وغزة، ويعبد، وإصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال آخرين، وهدم منازل ومنشآت في مختلف أرجاء الضفة.وتحدثت عن مطالبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصةً معاناة المعتقل محمد الحلبي، والموقوف إدارياً لستة أعوام متتالية في سجون الاحتلال.وألقت صحف الخميس الضوء على دعوة دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، العالم بمؤسساته ودوله الموقعة على القوانين والاتفاقيات الدولية، للوقوف، بوجه عمليات الإعدام المنظمة التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة يومياً.// انتهى //10:40ت م0032