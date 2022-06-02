القاهرة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية.وأشارت الصحف إلى تشديد الرئيس السيسي خلال مباحثاته مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، بالقاهرة على أهمية قضية سد النهضة بالنسبة لمصر وشعبها، منوهاً بثبات الموقف المصري في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذي الصلة في هذا الشأن.وتطرقت إلى استضافة العاصمة الرياض أمس الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا بحضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.وأشارت إلى إدانة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ، للجريمة المروعة التي ذهبت ضحيتها “الأسيرة المحررة” غفران وراسنة، وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.// انتهى //10:48ت م0038