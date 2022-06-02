صبيا 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسنظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان أمس، ورشة تدريبية بعنوان "آلية التحول للزراعة العضوية والدعم المباشر"، وذلك بمقر الخيمة التدريبية المقامة ضمن فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2022، والمقام حالياً بحديقة الملك فهد في جادة محافظة صبيا.وتناولت الورشة عدة محاور عن الزراعة العضوية وأهميتها وفوائدها ودورها سواء من حيث تعزيز الإنتاج كنتيجة لتحسين خصوبة التربة، أو التوفير في التكلفة بسبب التقليل من استخدام المدخلات الكيمائية، وترشيد المياه والمحافظة على صحة الحيوان، والمحافظة على التنوع الأحيائي والبيئي، وآلية ومتطلبات التوثيق والتفتيش للراغبين بالتحول للزراعة العضوية.وجرى خلال الورشة استعراض الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية في " الدعم المباشر " بهدف تحقيق الهدف المنشود من تطور قطاع الزراعة العضوية، ودعم التحول لهذا القطاع الحيوي من المزارعين، وتعزيز موثوقية الغذاء العضوي.// انتهى //10:48ت م0039