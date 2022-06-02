الخرطوم 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيغاد" انطلاق الحوار المباشر بين الأطراف السودانية الأسبوع المقبل، لإيجاد حل للأزمة السياسية.ونقلت عن مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون السياسية والأمنية رئيس وفد الوساطة الجنوبية لحل الأزمة السودانية توت قلواك قوله إن استقرار السودان يعد استقرارًا لكل دول الجوار.ولفتت صحف الخميس الانتباه إلى عقد اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، حيث أمن الاجتماع على ضرورة متابعة ملف سد النهضة والعمل على دعم الموقف التفاوضي للسودان بما يراعي المصالح الإستراتيجية العليا للبلاد.وأخبرت عن بدء الخبير المعين من قبل الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان بالسودان أداما دينق زيارة رسمية للسودان، يبحث من خلالها التوصيات التي قدمها خلال زيارته السابقة ومسألة تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لتعزيز حالة حقوق الإنسان في السودان.وأولت الصحف اهتمامًا بافتتاح معرض الخرطوم الدولي في دورته الـ(39) بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال وأعضاء السلك الدبلوماسي, بمشاركة 9 دول و50 شركة عالمية و250 شركة محلية.ونشرت صحف السودان إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان له، تعيين السفير مايك هامر مبعوثاً خاصاً للقرن الأفريقي.// انتهى //10:48ت م0040