عرعر 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسأقام مجمع عيادات مكافحة التدخين بمدينة عرعر التابع للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية أمس, ركناً توعوياً وتثقيفي, وذلك في بوليفارد عرعر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ تحت شعار "التبغ يهدد بيئتنا".واستعرض المجمع العديد من النماذج التي تبين خطورة التبغ على حياة الإنسان وطريقة الإقلاع عنها وفق لبرنامج علاجي في المجمع ونحو ذلك, كما استقبل عدداً من طلاب التعليم العام في المعرض المصاحب للفعاليات, وتنظيم عدد من المحاضرات في عدد من المدارس بالمنطقة.يُذكر أن برنامج مكافحة التدخين بصحة الحدود الشمالية يُقدّم خدماته التوعوية والعلاجية لجميع شرائح المجتمع للوصول إلى بيئة صحية آمنه، تهدُف إلى تعزيز صحة الفرد والمجتمع.// انتهى //10:54ت م0042