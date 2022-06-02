الباحة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسنظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة أمس, ورشة عمل تعريفية لمشروع الممارسات الزراعية الجيدة "سعودي قاب", وذلك بمقر الفرع بمدينة الباحة.ونوّه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني على الدعم غير المحدود الذي تُقدّمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للقطاع الزراعي من خلال وضع العديد من البرامج الداعمة بشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر, حرصًا منها على توفير الأمن الغذائي والوصول للاكتفاء الذاتي عبر إيجاد تنمية زراعية مستدامة.ويأتــي مشــروع نشــر وتبنــي الممارســات الزراعيــة الجيــدة "سعودي قاب" كرؤيــة جديــدة للعمــل الزراعــي بشــكل يخــدم حمايــة واســتدامة المــوارد الطبيعيــة والمحافظـة علـى البيئـة بمـا فيهـا مـن تنـوع بيولوجـي وتفعيـل دور المـوارد البشـرية لتحقيــق الاستخدام الأمثل لهــذه المــوارد.بدوره قدّم عضو فريق برنامج "سعودي قاب" المهندس عشق العتيبي شرحاً تفصيلياً عن أهداف البرنامج التي تضمنت إيجاد منتجات صحية خالية من الكيماويات والمبيدات بكمية إنتاج أعلى ومعايير جودة أفضل عبر تقديم العديد من الورش الإرشادية والزيارات الميدانية للمزارع والعمل مع المزارعين على تغيير نهج الزراعة التقليدي إلى النهج الحديث الذي يضمن للمزارعين إنتاجًا أعلى ودخلًا اقتصاديًا قويًا ومنتجًا صحيًا وآمنًا للمستهلك, مشيراً إلى آلية الحصول على الشهادة والاشتراطات اللازم توفرها لذلك وماهي مزايا الحصول عليها كما قدم نبذة مختصرة عن التسويق ودور منافذ البيع وعلاقتها بالبرنامج.// انتهى //10:57ت م0043