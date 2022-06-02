مكة المكرمة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأعمال غسيل سطح الكعبة المشرفة الدورية، اليوم خلال مدة لا تتجاوز (20) دقيقة وعبر فريق مختص يستخدم أحدث التقنيات للتنظيف، ومن خلال عدة مراحل تتمثل في كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة والجدار الحائط, إلى جانب باب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.وأفاد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري أن أعمال تنظيف سطح الكعبة تتم بشكل دوري ووفق جدول زمني محدد، ويقوم بها كفاءات متخصصة ومدربة لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه، كما يستخدم خلال الغسيل آليات حديثة تقوم بالغسيل والشطف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمسح، ويجفف ومن ثم يرش ماء الورد الطبيعي، مشيراً إلى أن ما استحدثته الوكالة من تقنيات أسهم في تسريع تنفيذ المهام وتقليل التكلفة.وبيّن الجابري أن الوكالة استحدثت مكانس تطهير ذكية ضمن خططها التطويرية لعمليات غسيل سطح الكعبة المشرّفة التي تعمل بشكل يدوي وإلكتروني عن طريق التطبيق الذكي الخاص بها، كما تتميز بتوقيت شحن لمدة ٤ ساعات ومدة عمل تُقدّر بـ ٣ ساعات ومساحة تغطية تُقدّر بـ ١٨٠ متراً مربعاً في ثلاث ساعات، وقوة شفط ٢٠٠٠ باسكا لخزان ٤٠٠ مل للأتربة.// انتهى //11:02ت م0044