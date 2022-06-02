الدمام 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسأنهت أمانة المنطقة الشرقية أعمال زراعة أكثر من 100 ألف زهرة متنوعة في مختلف أحياء ومدن محافظة الخفجي، ضمن برامج ‎جودة الحياة، لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وإيجاد مناخ صديق للبيئة، بزيادة المساحات الزراعية.وشملت أعمال الزراعة الواجهات البحرية، والشوارع والساحات والميادين والمثلثات والجزر الوسطية والحدائق والمنتزهات، والطرق والحدائق العامة، والميادين، وذلك بأشكال وأصناف متنوعة من الزهور.من جانب آخر، دشنت الأمانة اليوم مجسماً جمالياً، عبارة عن معمل تكرير النفط الخام في محافظة بقيق، عاكساً الهوية النفطية للمحافظة، الذي جرى إنشاؤه بارتفاع 25 مترًا على مساحة تقدر بـ 400 متر مربع على المدخل الشمالي للمحافظة، على طريق الدمام الأحساء.// انتهى //11:07ت م0046