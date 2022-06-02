الدمام 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه أمس, وكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد البتال يرافقه مدير عام الشؤون الإدارية والمالية عبدالله الحربي وفريق العمل، بمناسبة حصول الإمارة على شكر هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "اكسبرو".وأشاد سموه بما تحقق من إنجاز، معرباً عن شكره لفريق العمل في الإمارة الذين أسهموا في تحقق هذا التميز، موصيًا بالاستمرار في التميز ومواكبة التوجهات الحكومية لتطبيق مفاهيم كفاءة الانفاق، مع الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالشئون المالية.كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية, وكيل الإمارة والفريق المرافق.وأشاد سموه بهذا الإنجاز الذي يضمن كفاءة الإنفاق وتنفيذ تطلعات القيادة "أيدها الله" لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وحث فريق العمل على الاستمرار في تطبيق التعليمات التي ترد بهذا الخصوص.وأوضح وكيل الإمارة أن هذا التميز في كفاءة الإنفاق تحقق بتوفيق الله ثم توجيهات ودعم سمو أمير الشرقية وسمو نائبه، حيث كانت الإمارة ضمن أفضل ثلاث جهات حكومية تميزت على مستوى المملكة من خلال إدارتها للأعمال المالية والمشاريع وفق الأهداف المخطط لها.وبيّن مدير عام الشؤون الإدارية والمالية عبدالله الحربي، أن هذه النتائج تحققت بتوجيهات سمو أمير الشرقية وسمو نائبه، وبمتابعة وكيل الإمارة، بالالتزام بالأنظمة المالية وحوكمة العمليات، والاستفادة من مبادرات وزارة المالية والتجارب الناجحة والتحفيز على خلق المبادرات والعمل عليها لتحقق فرص كفاءة الإنفاق في الإمارة.// انتهى //11:10ت م0047