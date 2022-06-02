تبوك 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسناقش رئيس قطاع الخدمات البلدية والبنية التحتية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور أحمد القطان, مع أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف، أهم ملامح خطة تطوير قطاع الخدمات البلدية والبنية التحتية، وتحسين المشهد الحضري، والرقابة البلدية، إضافة إلى مستجدات الرخص الإنشائية والتجارية، وذلك بمقر قاعة الاجتماعات بأمانة تبوك.واطلع الجميع على أعمال أمانة منطقة تبوك والمنجزات التي حققتها، والخطط التي أسهمت في إنجاح مشاريع وأعمال الأمانة بكافة قطاعاتها، والحراك الكبير بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتطوير قطاع الخدمات البلدية وبرامجها الخدمية، ومناقشة أبرز ملامح خطة التطوير، ومستقبل القطاع البلدي، وأهمية التعاون بين الأمانة والوزارة لتحقيق الأهداف المرجوّة، إضافة إلى استعراض أهم منجزات أمانة تبوك في هذا المجال.// انتهى //11:37ت م0049