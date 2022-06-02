جدة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسأطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" حملتها على مستوى المملكة بعنوان #أنا_هنا_للريادة، تقديراً لإنجازات المرأة وما حققته من نتائج طيبة في كاوست، طبقاً لتعزيز النهوض بالمرأة وتمكينها في المملكة.واستعرضت الحملة نتائج استطلاع حديث أجري في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بين النساء السعوديات على مدى أسبوعين، بما في ذلك الطالبات والموظفات، حيث أظهرت النتائج أن السعوديات في "كاوست" يعتبرن أن الجامعة توفر فرصاً متكافئة ومبادرات رائدة لتشجيع التنمية المهنية للمرأة وتمكينها.ومن المتوقع أن تستمر الحملة على مدار العام لعرض قصص نجاح المرأة السعودية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، مع تسليط الضوء على مساهماتها في المجتمع والاقتصاد السعودي.وأفاد رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية البروفيسور توني تشان، أن كاوست تتماشى تمامًا مع رؤية المملكة 2030، وتحديداً هدفها المتمثل في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، معبراً عن فخره ببلوغ 40٪ من طلبة الجامعة من الإناث، مؤكداً استمرار الجامعة في خلق فرص عديدة لهن مع استعدادهن لبدء رحلاتهن المهنية.// انتهى //12:55ت م0062