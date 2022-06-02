الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسعقدت اللجنة الصناعية بغرفة الرياض، أمس، لقاءً مع برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، تناول إستراتيجية التعاون بين اللجنة والبرنامج نحو تعزيز الصناعة الوطنية واللوجستية.وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" المهندس سليمان المزروع أن التعاون جار مع 40 جهة حكومية تعمل جميعها لمساندة أهداف البرنامج التي تسعى لتحقيق صناعات نوعية وواعدة تتمثل في التصنيع الجزئي أو الكلي وتطوير سلسلة التوريد في صناعة الآلات والمعدات والسيارات والصناعات العسكرية والمعدات الطبية وصناعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والبحرية.وأكد المهندس المزروع ثقته في تحقيق أهداف البرنامج في ظل التكامل الكبير بين قطاعات النمو الواعدة والجهات التنفيذية، إلى جانب توفر الكفاءات الوطنية القادرة علىتحقيق الريادة وإبداع أفكار لمشاريع نوعية تستحق الدعم والتمكين، لتسهم في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.ونوه عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض عبدالله الخريف بدور برنامج تطوير الصناعات واللوجستيات في توفير مجتمع صناعي متطور ومتمكن يحققالكثير من طموحات قطاع الأعمال ورواده وهو ما يفتح الباب لتطوير رأس مال بشري صناعي، مبينًا أن اللجنة وبفرق عملها المكونة من 8 سيكون لكل منها على حدة برنامج تعاون وثيق مع ما يقابلهم من المسؤولين في "ندلب" للعمل في كل ما من شأنه تعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.يذكر أن اللقاء استعرض أهم أهداف "ندلب" وإستراتيجيتها القادمة، وناقش خطة العمل خلال الوقت الحالي والمرحلة القادمة وأوجه التعاون مع الصناعيين، وتناول منصة دليل التي تعد نافذة شاملة لعرض معلومات مهمة لمستفيدي قطاعات برنامج "ندلب"، وكذلك منصة "ألف ميل" التي تعنى بكل من لديه فكرة في قطاع الصناعة واللوجستيات ويرغب بتحقيقها.// انتهى //12:59ت م0063