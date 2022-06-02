أبها 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسأقام قطاع خميس مشيط الصحي، ممثلاً في مركز صحي أم سرار، فعالية بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة التدخين"، وذلك في أحد المواقع السياحية بالمحافظة.واشتملت الفعاليات التي استفاد منها ٥٤ مستفيداً، على شرح عن أضرار التدخين، وسبل الوقاية منه، إلى جانب توزيع العديد من المنشورات التثقيفية على الزوار تضمنت التوعية مخاطر التدخين.وتهدف الفعالية إلى توعية أفراد المجتمع بأضرار آفة التدخين ، وحث المدخنين على الإقلاع من خلال إبراز قصص نجاح لعدد من المقلعين عن التدخين.// انتهى //13:07ت م0066