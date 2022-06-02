المدينة المنورة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسزار فخامة الرئيس سيردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان اليوم المسجد النبوي, وأدى الصلاة فيه, وتشرّف بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما -.وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي, مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري, وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني.// انتهى //13:08ت م0067