عام / رئيس جمهورية تركمانستان يزور المسجد النبوي
الخميس 1443/11/3 هـ الموافق 2022/06/02 م واس
المدينة المنورة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واس
زار فخامة الرئيس سيردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان اليوم المسجد النبوي, وأدى الصلاة فيه, وتشرّف بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما -.
وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي, مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري, وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني.
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13:08ت م
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