الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسأعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن الجدول الزمني للتقديم والقبول والتحويل لبرامج التخصصات الدقيقة وبرامج شهادة الاختصاص السعودية للصيدلة السريرية للعام الأكاديمي2023م.وأوضحت الهيئة أن التقديم يبدأ في 12 يوينو2022 ولمدة 12 يوماً، حتى نهاية يوم 23يونيو2022م، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 1 و8 أغسطس2022م، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية ولرفع النتائج من قبل اللجان يوم 11 سبتمبر.وأشارت إلى أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعاً في يوم 6 نوفمبر 2022، حيث سيكون آخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل والسداد يوم 15 ديسمبر.// انتهى //13:37ت م0072