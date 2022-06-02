الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في مقر الأمانة بالرياض اليوم، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في ضوء الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //13:37ت م0073