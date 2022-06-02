الرباط 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسأعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة بالبلاد، مشيرة إلى أنها وافدة من إحدى الدول الأوروبية تم رصدها في إطار التدابير الصحية الموضوعة منذ الإعلان عن هذا الإنذار الصحي العالمي.وأوضحت الوزارة أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وتوجد حاليًا تحت الرعاية الطبية وفقاً للإجراءات المعتمدة، مضيفة أنه تم حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقاً لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.// انتهى //13:38ت م0074