الدمام 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز التوظيف لقاءً وظيفيًا عَرَض 284 فرصة وظيفة لدى عدد من المؤسسات والشركات المتخصصة في قطاع الضيافة والترفيه، بمشاركة 20 جهة حكومية بالمنطقة.واستقبل اللقاء 700 طالب وطالبة عمل للتنسيق مع المؤسسات العاملة في القطاع والراغبة في استقطاب قوى عاملة وطنية مؤهلة، أو ذات قابلية للتأهيل للعمل في هذا المجال.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الضيافة والترفيه حمد البوعلي أن اللقاء سهل عملية التنسيق بين طالبي وطالبات العمل من جهة، والمؤسسات العاملة في هذا الشأن، وأتاح لهم فرصة اختيار الأنسب، سواء من جهة الكفاءات والمؤهلات الشخصية، أو من جهة العروض والمقابل المادي وغير المادي الذي تقدمه المؤسسات العاملة، مشيرًا إلى أن قطاع الضيافة والترفيه يوفر العشرات من الوظائف بمختلف مدن ومناطق المملكة.وبين أن هذه اللقاءات تسهم في دعم خيار التوطين في القطاع الخاص، ورفع نسب التوطين في المؤسسات الخاصة بالمنطقة، من خلال رفد المؤسسات بالكوادر البشرية المطلوبة، وذلك لتغطية الشواغر الوظيفية ودعم مجالات التطوير.// انتهى //13:42ت م0076