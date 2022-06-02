إسلام آباد 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسحث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف رئيس الوزراء السابق عمران خان على ممارسة العمل السياسي بالأسلوب السياسي وعدم تجاوز الخطوط الحمراء.وأوضح في تغريدة اليوم أن تصريحات عمران خان التي أدلى بها لقناة محلية الليلة الماضية تعد تجاوزاً للخطوط الحمراء وتتعارض مع الأمن الوطني، وتعد كذلك تهديداً مباشراً لمؤسسات الدولة.وقال شهباز شريف إنه كمواطن باكستاني يستنكر تصريحات عمران خان، ولا يقبل أن يتحدث أي شخص عن انهيار باكستان وتفككها إلى ثلاثة دويلات.وكان عمران خان قد صرح لقناة باكستانية في لقاء خاص أن الروبية انخفضت منذ تولي الحكومة الحالية بينما تتراجع نقاط سوق الأسهم والبلاد تتجه نحو التخلف عن السداد، وإذا حدث ذلك فإن الجيش أكثر من سيتعرض للضغط، وإذا لم تتخذ المؤسسة العسكرية القرارات الصحيحة في هذا الوقت، فإنني أؤكد أن الجيش أول من سيتدمر، وإذا حدث ذلك فسينتهي البرنامج النووي، وستقسم البلاد إلى ثلاثة أجزاء، وأنه إذا لم يتم عزل الأشخاص الموجودين في السلطة، فسيتم الاستيلاء على الأصول النووية للبلاد.ويهاجم عمران خان منذ أطيح بحكومته في أبريل الماضي الحكومة الجديدة ومؤسسات الدولة، ويقود احتجاجات شعبية للمطالبة بحل الحكومة وعقد انتخابات مبكرة.من جهة أخرى استنكر الرئيس الباكستاني السابق آصف علي زرداري كذلك تصريحات عمران خان، قائلاً إنه لا يمكن لأي باكستاني أن يتحدث عن تقسيم هذا البلد، فهذه اللهجة ليست لهجة باكستانية، مشيراً إلى أن ما يمارسه عمران خان ليست سياسة، بل تحمل في طياتها الخيانة ضد الوطن.// انتهى //14:33ت م0089