الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسعقدت لجنة أصحاب المعالي ورؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثامن عشر، في الرياض اليوم ، وشارك في الاجتماع أصحاب المعالي ورؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون، والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري .وتناول خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مضامين البيان الختامي للمجلس الأعلى في الدورتين الأخيرتين (41-42)، والخاصة في تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية الفاعلة،وناقش الاجتماع مخرجات خطط العمل المشترك، وما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، وتطوير آليات العمل المشترك وتعزيز العمل المشترك في مجال العمل الإنساني والإغاثي، والتقارير المُعدة من قبلها حول جهود دول المجلس لمكافحة جائحة كورونا.واتخذ أصحاب المعالي ورؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر العديد من القرارات التي تصب في الاستمرار في تنفيذ العمل الخليجي في الشؤون الإنسانية وتنفيذ المشاريع والخطط المستقبلية في هذا المجال.// انتهى //14:54ت م0092