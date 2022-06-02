الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسوقع صندوق التنمية الزراعية عـقد تمويل لمشروع استثمار زراعي مع شركة الراجحي الدولية للاستثمار بقيمة 281 مليون ريال، وذلك ضمن برنامج الاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج، بحضور مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، والرئيس التنفيذي للشركة أحمد بن علي الدخيل.ويأتي توقيع هذا العقد ضمن برامج ومبادرات صندوق التنمية الزراعية لتعزيز المخزون الإستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة.ويسعى صندوق التنمية الزراعية من خلال برنامج تمويل الاستثمارات الزراعية الخارجية إلى تأمين الإمدادات المستقرة من السلع الأساسية للمملكة، والإسهام في الاكتفاء الغذائي للمحاصيل الأساسية والثانوية، وكذلك إقامة الشراكات الإستراتيجية مع الدول المضيفة، إضافة إلى تحفيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي في الخارج.وتضمنت أهم المحاصيل الأساسية المستهدفة في البرنامج (البرسيم – الذرة – القمح)، في حين تضمنت المحاصيل الثانوية منتجات (السكر- الأرز – فول الصويا – زيت الطعام – الشعير- اللحوم الحمراء).// انتهى //14:54ت م0093