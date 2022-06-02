عمّان 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسالتقى دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز اليوم بمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء تأكيد عمق العلاقات الأخوية السعودية الأردنية في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة، والتي تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة للبلدين وللشعبين الشقيقين وكل ما من شأنه خدمة القضايا العربية والإسلامية.وأشاد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله- في خدمة حجاج بيت الله الحرام ورعايتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم خلال اداء مناسك الحج والعمرة.بدوره، أشاد الدكتور الربيعة بعمق العلاقات الأخوية السعودية الأردنية، والتي تحرص قيادتا البلدين الشقيقين على تعزيزها وتطويرها بشكل دائم.واستعرض الوزير الربيعة الجهود التي تبذل من قبل حكومة المملكة من أجل ضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام ورعايتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، إضافة إلى الإجراءات والتدابير الصحية والوقائية لتفادي جائحة كورونا.// انتهى //15:02ت م0095