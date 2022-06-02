المهرة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 3,000 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجاً في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة، استفاد منها 18,000 فرد.وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.//انتهى//15:03ت م0097