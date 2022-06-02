حجة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسقدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 5.002 مستفيد خلال الفترة من 18 حتى 24 مايو 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 485 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 367 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 89 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 94 مستفيدًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 313 مريضًا، وعيادة الأطفال 83 طفلاً، وقسم التوليد 4 حالات، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.435 مريضًا، واستفاد من عيادة التغذية العلاجية 22 مستفيدًا، ومن قسم الأشعة 220 مستفيدًا، وراجع قسم المختبر 442 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1.435 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 13 شخصًا.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 505 أفراد، وقسم نقل الدم 3 أشخاص، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //15:03ت م0098