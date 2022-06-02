الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسقدمت بوابة الخدمات الإلكترونية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة "نما" خدماتها لأكثر من (467) ألف مستفيد في مختلف قطاعات البيئة، والمياه، والزراعة، والثروة الحيوانية، والأراضي، والثروة السمكية، منذ إطلاقها.وتعرض "نما" البوابة الإلكترونية المبتكرة الحاصلة على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022م، (260) خدمة إلكترونية متنوعة، تشمل على خدمات للتراخيص الزراعية، وخدمات الاستيراد والتصدير والفسح، وخدمات الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى خدمات الدعم المالي وخدمات البيئة والمياه، وخدمات الأراضي، وخدمات عامة أخرى ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات عبر الرابط: https://naama.sa/ .وتتميز بوابة "نما" بخدمة المستفيدين بكل سهولة ويسر، من خلال العمل على كافة الأجهزة والهواتف الذكية، واستخدام أفضل التقنيات الحديثة، كما توفر واجهة ووصول موحد لجميع الخدمات الإلكترونية لمنظومة "البيئة"، مع تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في الحكومة الإلكترونية، وذلك سعيًا لتحقيق تجربة مستفيد مبتكرة وموحدة تعزز أهداف التنمية المستدامة في المملكة، وتوحد الهوية الرقمية لجميع منصات وتطبيقات المنظومة، وتسهيل وتسريع عملية تطوير وإطلاق الخدمات، وبناء التكاملات مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ المشاركة الإلكترونية المجتمعية.وحصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة جائزة القمة العالمية، والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات 2022م من فئة الزراعة الرقمية المقدمة عبر بوابة "نما"، وذلك بعد استيفاء المتطلبات والمعايير التقنية للجائزة، بالإضافة إلى تمكنها من المواءمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، من خلال استخدام أحدث التقنيات في قطاع الزراعة، والمتمثل في بناء منظومة الخدمات الإلكترونية الرقمية، والتكامل مع البوابة الجيومكانية وخدمات السجل الزراعي والعديد من الجهات والهيئات والمنظمات؛ لتوفير خدمات إلكترونية تكاملية وذكية ذات بيانات نوعية، وتجربة مبتكرة للمستفيدين.// انتهى //15:05ت م0099