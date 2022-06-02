عدن 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسواصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب.واستفاد من المشروع خلال الفترة من 18 حتى 24 مايو 2022م، 51.401 شخصًا، حيث جرى فرز 10.754 طفلًا، وتقديم العلاج لـ 667 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 1.797 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 3.266 طفلاً لوقايتهم من سوء التغذية.وجرى فرز 5.710 مستفيدين من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 1.333 حالة، فيما حصلت 2.523 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI) ، واستفادت 21.918 مراجعة من أنشطة التوعية، و 3.433 مستفيدة من ركن المشورة.ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية .// انتهى //15:08ت م0101