حائل 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واستشهد المملكة نهضة تنموية كبرى في شتى المجالات والقطاعات المختلفة، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد هذه القطاعات التي تحظى بالاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة.وأوضح مدير فرع وزارة النقل بمنطقة حائل المهندس تركي الحميدي الشمري أن المنجزات التي تحققت في قطاع الطرق بمنطقة حائل بلغت القيمة الإجمالية لها أكثر من 108 مليارات ريال, بطول (511) كيلومترًا من أطوال شبكة الطرق القائمة بالمنطقة التي شملت الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة، وكذلك التقاطعات العلوية "جسور".وبين الشمري أن الطرق أسهمت في ربط وسهولة السفر والتنقل من وإلى المناطق المجاورة التي تشمل منطقة القصيم والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وتبوك، بالإضافة إلى ربط المحافظات والقرى والهجر ببعضها وبمدينة حائل، مفيدًا أن العام الماضـي شهد تدشين حركة السير على طريق " حائل- المدينة المنورة " المباشر بطول بلغ (٤١٤) كيلومتراً، وبلغت تكاليف تنفيذه بما يزيد على ٢٠٦ مليارات ريال منها ۱۰۷ مليارات ريال تكلفة الطول المنجز بمنطقة حائل، مشيراً أن هذا الطريق يعد أحد أهم المحاور الرئيسة بالمملكة الذي يربط منطقـة حائل والمناطق الشمالية والجوف بالأماكن المقدسـة بالمدينة المنورة ومكة المكرمة.وأفاد أن المنجزات توالت خلال السنة الماضية بمنطقة حائل حيث شملت تنفيذ طرق مزدوجة بطول ٤٣ كيلومتراً وطرق مفردة بطول ۱۷۸ كيلومتراً و ۳ تقاطعات علوية "جسور" ومعبري إبل، بتكاليف تجاوزت ٣٧٦ مليون ريال، كما قامت الوزارة باستكمال تنفيذ العديد من مشاريع الطرق بالمنطقة بتكاليف تصل لـ ٩٨٠ مليون ريال تشمل طرق مزدوجة ورفع مستوى للطرق القائمة وطرق مفردة مع تقاطعات علوية على الطرق السريعة.// انتهى //15:08ت م0102