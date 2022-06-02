الدمام 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 127 زيارة على الأسواق ومنافذ البيع بحاضرة الدمام، وذلك ضمن حملتها التوعوية الموسعة التي تستمر شهرين، للتعريف بالاشتراطات وضوابط البيع على كافة الأسواق واستمراراً لجهودها الرقابية والتوعوية بالمنطقة.وأوضح وكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي، أن الحملة التي نفذتها وكالة الخدمات (الإدارة العامة لشؤون الأسواق) تستهدف التعريف بالاشتراطات وضوابط البيع اللازم توافرها في منافذ البيع، وإشراك المستهلكين باعتبارهم شركاء إستراتيجيين فعالين لتحقيق أهداف الحملة، سعياً لتوفير وتطوير الخدمات بما يتلاءم مع جودة وتنمية الحياة.وأشار إلى أن الحملة شملت أسواق النفع العام والأنشطة الخدمية والمراكز التجارية، داعياً مرتادي الأسواق بالحذر والحرص لما يقدم لهم من تلك المنشآت، لسلامتهم وسلامة عوائلهم، والتعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.// انتهى //15:13ت م0103