الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسقامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية وبالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بمعالجة 34 نقطة سوداء على طرق المملكة، انطلاقاً من حرصها على رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق وتعزيز جودة الحياة وتحسين الربط بين المدن والمحافظات.وتم معالجة النقاط السوداء على عدة مراحل متنوعة تختلف في التنفيذ باختلاف الضرر الناتج على الطريق، وتنقسم المعالجة لثلاث أنواع، منها المعالجة الكلية وذلك بتنفيذ جميع عناصر السلامة المتوفرة على الطريق حسب توصيات اللجنة المختصة، كما يتم إجراء المعالجة الجزئية بتنفيذ جزء مما يحتاجه الطريق من أدوات السلامة حسب تقييم لجان الاختصاص، إضافةً إلى عمل التدخل الإنشائي بتنفيذ أعمال إنشائية جديدة، مثل: بناء جسر أو تنفيذ تقاطع أو تحويلة.يذكر أن الوزارة قد أجرت عدداً من مبادرات استدامة السلامة على الطرق، منها تنفيذ اللوحات التفاعلية للسلامة المرورية، وتحديث مواصفات وكتيبات السلامة، إضافةً إلى مراقبة مستوى السلامة على التحويلات المرورية بشكلٍ دوري.وتسهم هذه الأعمال في تطوير قطاع الطرق بالمملكة والارتقاء بمؤشر جودته ورفع مستويات السلامة المرورية، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.حيث تستهدف الإستراتيجية الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، والحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكاتها، إلى جانب خفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث.// انتهى //16:01ت م0116