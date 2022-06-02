الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسنظمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورشة عمل مصاحبة لفعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022 في جنيف، بجانب عدد من الجهات المشاركة في المنتدى من المملكة في القطاعين العام والخاص، تحت عنوان "تسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".وافتتح الورشة معالي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، الذي أكد على أن المملكة شريك إستراتيجي في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاعب أساسي في تعزيز ثقافة التميز والإبداع في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى الدولي.وتناولت الورشة عدة محاور رئيسة حول عدد من المشاريع والمنجزات الوطنية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كان من ضمنها مشروع تحدي الأمن السيبراني، ومشروع ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية، ومنصة نما لتطوير القطاع الزراعي، ومشروع منهجية الاستدامة في الاستثمار الرقمي، ومشروع نوافذ للربط بين مجموعة من المستشارين في مختلف مجالات الأعمال وبين رواد الأعمال وملاك المنشآت المتوسطة والصغيرة، ومشروع أكبر مراكز بيانات في المنطقة.يشار إلى أن الورشة أقيمت بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة، التي تمثلت في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ووزارة العدل، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى هيئة الحكومة الرقمية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وشركة الاتصالات السعودية "STC".// انتهى //16:02ت م0117