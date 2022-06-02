الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض اليوم، بمعالي وزير النفط العراقي المهندس إحسان عبدالجبار إسماعيل والوفد المرافق له.وجرى خلال الاجتماع بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة المختلفة، بما في ذلك موضوعات الربط الكهربائي، وسبل تعزيز التعاون والشراكة في هذه المجالات، بما يحقق توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي.وناقش الوزيران أوضاع السوق البترولية، والتعاون المشترك بين البلدين لدعم استقرار السوق والمحافظة عليه، ودورهما الفاعل ضمن اتفاقية أوبك بلس.// انتهى //16:02ت م0118