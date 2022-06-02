الدمام 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واستفقَّد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم، بلديتَيْ محافظتَيْ رأس تنورة والجبيل، واطلع على مشاريعها وإنجازاتها, ووقف على سير العمل فيها، يرافقه عدد من مسؤولي الأمانة.وشاهد معاليه عرضاً مرئياً لإنجازات بلدية رأس تنورة، تضمن مشاريع المركزي الحضري بكورنيش المحافظة بمساحة 16681 متراً مربعاً ومساحة بناء بلغت 5560 متراً مربعاً، ومشروع منتزه العبير بمساحة 102.641 متراً مربعاً، وممشى رحيمة الرابط بين ممشَيَيْ شارع الأمير نايف بن عبدالعزيز وشارع الملك فهد بن عبدالعزيز، بطول 666 متراً وبعرض 44 متراً، وتطوير شارع الملك سعود بن عبدالعزيز المربوط بجسر صفوى بطول 2.6 متر.واستمع إلى شرح للدراسات الجاهزة لمشاريع الأنسنة المستهدفة في كل من: منتزه المانجروف، واستكمال حديقة الفيحاء، ومسار المشاة والدراجات الهوائية بطول 27.5 كيلومتراً، ومشاريع الطرق، ومنها إعادة تأهيل طريق الأمير محمد بن فهد، وتطوير جسر رحيمة، ومدخل المحافظة والميادين، والمنطقة الاستثمارية بالكورنيش، إضافة إلى عرض لنتائج برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري داخل المحافظة والمبادرات الخاصة بها، ومنها زراعة أكثر من 800 شجرة و13000 متر مربع من المسطحات الخضراء، و4000 شجرة خلال العام الحالي 2022م.كما استُعرِضت جهود البلدية في أعمال تحسين 15 تقاطعاً مرورياً لهذا العام، وتطوير مدخل كورنيش المحافظة بمساحة 56.000 متر مربع، وأعمال الصيانة والتطوير التي تضمنت الكشط والسفلتة، والدهانات الحرارية، والسلامة المرورية، وإعادة تأهيل التقاطعات الرئيسة، ومشروع مبنى البلدية الجديد ومراحل استكماله، وتفقد عدد من المواقع، أبرزها: مشروع تطوير التقاطعات بطريق المؤسس الملك عبدالعزيز، وطريق الملك سعود بن عبدالعزيز، وممشى الأمير نايف بن عبدالعزيز، ومركز المدينة، وكورنيش المحافظة.عقب ذلك توجه معالي المهندس الجبير إلى مقر بلدية محافظة الجبيل، واطلع على عرض مرئي تضمن إنجازاتها ومشاريعها.واستمع إلى أبرز المبادرات المجتمعية والفرص الاستثمارية بالمحافظة، ونتائج برنامج معالجة عناصر التشوه البصري، التي شملت أعمال النظافة، حيث رُفِع 10966 طناً من الأنقاض، وعُولِج 3940 متراً مربعاً من الكتابات الجدارية المشوهة و62199 طناً من النفايات المنزلية خلال النصف الأول من العام الحالي، وردم التجمعات المائية داخل الأحياء بمساحة 112000 متر مربع، وأُزِيل 120 مبنًى عشوائياً، واطلع على بعض الأعمال التي قامت بها البلدية في تحسين المشهد الحضري، كتحسين المداخل على مساحة 26000 متر مربع من المسطحات الخضراء, وزراعة 200000 زهرة صيفية، و13500 شجرة وشجيرة متنوعة، و700 نخلة في مداخل المحافظة، و685000 متر مربع من إجمالي المسطحات الخضراء، و9000 متر طولي من مغطيات التربة، إضافة إلى تأهيل حديقتين في حيَّيْ النزهة، والمرقاب بمعدل 6000 متر مربع من المسطحات الخضراء، و24 حديقة موزعة بالمحافظة، وصيانة وتأهيل ملاعب الأطفال بمساحة 25000 متر مربع، وكشط وسفلتة 47093 متراً مربعاً من شوارع المحافظة.بعدها تفقد معاليه جولةً ميدانية للوقوف على عدد من المشاريع التطويرية والتجميلية للمنطقة؛ للتأكد من تطبيق برامج القطاع البلدي في أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري ضمن برنامج جودة الحياة، ومعالجة التشوه البصري.// انتهى //16:04ت م0119