الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسعقد مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم اجتماعه برئاسة عادل الفقي، وذلك بمقر الرابطة في مدينة جدة، واعتُمِد خلاله النظام الأساسي للرابطة، والتنظيمات المالية الجديدة.كما اعتمد تشكيل لجنة لوضع معايير تخصيص جوائز سنوية للرابطة الرئيسة برئاسة مرعي العواجي نائب رئيس الرابطة, وتشكيل لجنة لتعديل نظام ولوائح البطولات التنشيطية، واعتماد تطبيق خاص بالرابطة، وإطلاق النسخة التجريبية على بطولة الفئات السنية بالأحساء, وتعيين لؤي غلايني مستشاراً لمجلس إدارة الرابطة ومشرفاً على لجنة التسويق والاستثمار.// انتهى //16:05ت م0120