‎الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واس‎اختتمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان البرنامج التدريبي الموجه للإدارات المختصة في وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، للتعرّف على ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص ومقابلتهم وحمايتهم ومساعدتهم، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.‎ وأكد معالي رئيس اللجنة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن هذه الدورة تأتي في إطار إستراتيجية اللجنة وخططها الهادفة لرفع الوعي لدى منفذي الأنظمة حول مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.‎وأضاف أنه تم إطلاع المختصين خلال البرنامج التدريبي على صور الاتجار بالأشخاص وفقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومؤشرات التعرف على الضحايا، ومنهجيات المقابلة للضحايا المحتملين، كما تعرّفوا على آليات فحص الضحايا المحتملين، وطرق التعامل معهم وفق أفضل الممارسات الدولية.‎ وكانت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص قد عقدت المرحلة الأولى من البرنامج يوم الثلاثاء 24 مايو، وبلغ إجمالي المتدربين أكثر من (110) متدربين.‎ // انتهى //16:06ت م0121