القاهرة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 659.7 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت مليار جنيه.وتراجع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليبلغ 10007 نقاط، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.54% مسجلًا 1735 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 0.45% لينهي التعاملات عند مستوى 2608 نقاط.// انتهى //16:10ت م0124