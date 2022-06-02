الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واساعتمد اتحاد غرب آسيا للكاراتيه إقامة بطولة غرب آسيا 2022 بالأردن وذلك خلال الاجتماع الدوري لأعضاء الاتحاد الذي عقد عن بعد أمس برئاسة الدكتور إبراهيم القناص.وشهد الاجتماع استعراض الموعد الزمني لإقامة البطولة والذي سيصادف بداية شهر يوليو المقبل، فيما وُضع موعد بديل لانطلاقتها بشهر سبتمبر المقبل, وسيتخللها دورة للمدربين والحكام, فيما تقدمت الإمارات بطلب استضافة بطولة عام 2023 قبل انطلاقة بطولة العالم للشباب 2023 والتي تستضيفها الإمارات.وأكد الدكتور القناص خلال الاجتماع أهمية مواصلة نجاحات الاتحاد ومسابقاته عبر الحضور الفني الفاعل في البطولة،مشيداً بتعاون الاتحادات الوطنية وحضورها الإيجابي في كل مناسبة,مشيراً إلى أن جميع المقترحات المناقشة في الاجتماع ستدرس بشكل موسع وتسعرض في الاجتماع القادم للتصويت حول ضمها لأجندة الاتحاد التنفيذية.// انتهى //16:11ت م0125