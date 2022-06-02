بريدة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسرأَس وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان اليوم، اجتماعًا عقدته اللجنة العامة بمجلس المنطقة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير آليات العمل بالمجلس، بحضور أعضاء اللجنة.وناقش الاجتماع الحد الأدنى في اجتماعات لجان مجلس المنطقة، وحث وتشجيع اللجان لتبني مشروع ريادي سنويًا، وتنظيم آلية سير العمل بين أمانة المجلس ولجانه، وكذلك رفع تقارير اللجان لسمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة، كل نهاية ربع سنة مالية.// انتهى //16:15ت م0127