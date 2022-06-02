الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واساستقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في مقره اليوم ، معالي وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية توغو الجنرال دامهام يارك والوفد المرافق له.واستمع وزير الأمن والحماية المدنية بتوغو إلى شرح عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق جميع الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، إضافة إلى جهوده في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.بعد ذلك تجول معاليه والوفد المرافق بين جنبات مقر التحالف الإسلامي واطلعوا على أهم الإصدارات المعنية بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة، إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، والرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.// انتهى //16:24ت م0129