المدينة المنورة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية سالم معو حاجي.وقدم سموه خلال اللقاء نبذة تعريفية عن الجامعة ومساراتها العلمية والبحثية المختلفة، ورسالتها العالمية لخدمة الدين الإسلامي والمجتمع، والدور الذي تقدمه الجامعة للطلاب الوافدين من أبناء الأمة الإسلامية، إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:17ت م0141