جدة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسرحبت منظمة التعاون الإسلامي بإعلان المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، اليوم، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية في اليمن لمدة شهرين.وثمنت المنظمة مساعي المبعوث الخاص، مؤملةً أن تُنفَّذ وتُرسَّخ الهدنة كاملة، ما من شأنه المساعدة على تهيئة الظروف للتوصل إلى حل سياسي مستدام للنزاع في اليمن استجابةً لتطلعات الشعب اليمني.وجددت منظمة التعاون الإسلامي تأكيد وقوف المنظمة مع اليمن لرفع المعاناة عن شعبه، وتحقيق ما يصبو إليه من أمن وسلام واستقرار وتنمية.// انتهى //17:20ت م0142