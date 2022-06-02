سياسي / منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن
الخميس 1443/11/3 هـ الموافق 2022/06/02 م واس
جدة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واس
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بإعلان المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، اليوم، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية في اليمن لمدة شهرين.
وثمنت المنظمة مساعي المبعوث الخاص، مؤملةً أن تُنفَّذ وتُرسَّخ الهدنة كاملة، ما من شأنه المساعدة على تهيئة الظروف للتوصل إلى حل سياسي مستدام للنزاع في اليمن استجابةً لتطلعات الشعب اليمني.
وجددت منظمة التعاون الإسلامي تأكيد وقوف المنظمة مع اليمن لرفع المعاناة عن شعبه، وتحقيق ما يصبو إليه من أمن وسلام واستقرار وتنمية.
// انتهى //
17:20ت م
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