المدينة المنورة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في العاصمة الرياض، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد قربان.واستعرض سموه مفهوم المناطق المحمية ومعايير اختيارها، بالإضافة إلى المواقع المقترحة على مستوى منطقة المدينة المنورة نظراً لأهميتها البيئية والجيولوجية والتي تشمل الحرات الطبيعية والمناطق الجبلية والبحرية.وجرى بحث تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين إمارة المنطقة والمركز للمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وحماية المناطق الحيوية على المستوى البيئي وتسخير الخبرات والإمكانات المتاحة لدى المركز لخدمة هذا الجانب على مستوى المنطقة، إلى جانب بحث إمكانية إدراج مواقع في المدينة المنورة ضمن مستهدفات المركز الوطني لحماية البيئة في خارطة التوسع بالأراضي المحمية للوصول إلى 30% من مساحة المملكة بحلول 2030.// انتهى //17:24ت م0143