الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسرشحت إدارة الحكام بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة الحكمين السعوديين عبدالرحمن الدوسري ومحمد الهزيم لدورة الدراسات الدولية للكرة الطائرة، المزمع إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من 2 إلى 10 يوليو2022.وتضم الدراسات 20 دارساً من دول غرب آسيا، ويحاضر في هذه الدورة المحاضر الدولي وليد عبدالصمد، ويعاونه الحكم العالمي إبراهيم النعمة.ونوه المدير الفني بإدارة الحكام بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة أمين الطريفي بسعي إدارة الحكام دائماً للتطوير من خلال توفير جميع الإمكانات وتقديم جميع التسهيلات للحكام؛ لتكوين قاعدة صلبة، مشيراً إلى ختام هذا الموسم الذي شهد بروز حكام نجحوا في قيادة المباريات، متمنياً التوفيق للحكمين عبدالرحمن الدوسري ومحمد الهزيم وإكمال دراستهما الدولية بنجاح.// انتهى //17:26ت م0144