الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسأنهت لجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعها الثامن عشر الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجنة في الرياض اليوم، بحضور قيادات الهلال الأحمر بدول المجلس وكبار المسؤولين.وأصدرت اللجنة مجموعة من القرارات عقب مناقشتها للمسائل التي كانت مدرجة على جدول أعمالها، وكانت من أبرز هذه القرارات، الموافقة على قيام هيئة الهلال الأحمر السعودي بتنظيم الملتقى الخليجي الثالث للعمل التطوعي لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس خلال شهر ديسمبر 2022م، ولمدة يومين في المملكة، على أن يكون عنوان الملتقى "التطوع حياة".وأكدت اللجنة في قراراتها ضرورة تعزيز الشراكات الإستراتيجية القائمة مع الدول الشقيقة والصديقة، وبالأخص مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية العراق وجمهورية السودان، بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون المشترك في المجال الإنساني مع الدول الصديقة وبخاصة أثناء الأزمات والكوارث.كما قررت اللجنة استمرار جميع اللجان الفنية باستكمال رصد جهود الهلال الأحمر بدول المجلس خلال جائحة كورونا وما بعدها، وإعداد تقرير موحد يتناول جميع هذه الجهود.// انتهى //17:28ت م0145