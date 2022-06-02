الدمام 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسأبرمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بكلية إدارة الأعمال مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اليوم، اتفاقية تعاون تشمل عددا من المجالات، وذلك بمقر الكلية بالمدينة الجامعية.وتضمنت الاتفاقية العمل على تحقيق الأهداف المشتركة مثل استضافة برامج الشركات الناشئة الجامعية المقامة في المنطقة، والدعم اللوجستي في استقطاب المشاركين لبرامج الشركات الناشئة الجامعية، وترشيح المشاريع من الكليات المختلفة والاستفادة من أعضاء هيئة التدريس في تقديم ورش العمل لنشر ثقافة ريادة الأعمال واستقطاب المشاريع النسائية المتميزة للخريجات لإشراكهن ببرامج ومبادرات منشآت النسائية حسب المعايير المعتمدة لدى منشآت.// انتهى //17:33ت م0146