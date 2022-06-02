الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسنظمت وزارة الاستثمار , اليوم، ملتقى الاستثمار السعودي – البرازيلي، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح والسكرتير الخاص للشؤون الإستراتيجية في المكتب التنفيذي للرئيس البرازيلي فلافيو روكا الذي يرأس وفداً برازيلياً رفيع المستوى خلال زيارته للمملكة يضم أكثر من 40 شركة برازيلية.واشتملت أعمال الملتقى على عدد من جلسات النقاش التي تناولت عدة من الموضوعات منها: الصناعة والأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا والرعاية الصحية وأمن المعلومات والحوسبة السحابية، إضافةً إلى مناقشة وتبادل الخبرات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، واستعراض ما تطمح له المملكة وجمهورية البرازيل الاتحادية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، خاصة في ظل الإصلاحات التي اتخذتها المملكة في السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات النوعية وزيادة الحوافز للمستثمرين.ويأتي إقامة الملتقى السعودي – البرازيلي في إطار سعي البلدين لزيادة التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات للشركات والمستثمرين في جمهورية البرازيل الاتحادية.يذكر أن المملكة شهدت نموًا في الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة حيث وفرت الإصلاحات الاقتصادية مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين.كما ارتفع صافي نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي بنسبة غير مسبوقة بلغت 257.2%، وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة ما يقرب من 20 مليار دولار لهذا العام واستمرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة في الارتفاع في ظل الجائحة، رغم تسجيل انخفاضات في تدفقات الاستثمار الأجنبي عالمياً.// انتهى //17:39ت م0147