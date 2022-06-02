القاهرة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع فريق الخبراء حول التغيير التكنولوجي والأسرة في المنطقة العربية، والذي تنظمه إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية، بالشراكة مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UN DESA)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية (UNFPA ASRO).ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام خلال جلسات العمل عدة موضوعات، من ضمنها الإدمان الرقمي والتماسك الأسري، والأبوة الرقمية، وعرض الإستراتيجية العربية للأسر والتي أعدتها إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية.ويهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على آثار تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الأسرة العربية، وذلك نظراً لأهميّة دَور تكنولوجيا المعلومات والاتِّصال في التغيّرات والأنشطة الثقافيّة والفكريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة التي تطرأ على مجتمعاتنا العربية.// انتهى //17:44ت م0148